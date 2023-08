Der Versuch, eine 82-Jährige aus Rimpar um ihr Erspartes zu bringen, endete für eine 23 Jahre alte Frau mit einem Haftbefehl.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken meldete sich die Betrügerin am Freitagmittag (18. August 2023) gegen 13 Uhr mit einer bekannten Callcenter-Betrugsmasche bei der 82-Jährigen. Demnach sollte die Seniorin eine Kaution für ihre Tochter hinterlegen, die einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft säße. Allerdings erkannte die Rentnerin den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Dabei ließ sie die Betrügerin allerdings im Glauben, sie würde sich durch den Anruf täuschen lassen.

Betrugsversuch geht schief: Renterin aus Rimpar trickst Verbrecherin aus

Als die 82-Jährige dann 25.000 Euro Bargeld und Schmuck an eine Geldabholerin übergeben sollte, nahmen Beamte der Kriminalpolizei Würzburg die 23-Jährige fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde die junge Frau aus Bremen am Samstag (19. August 2023) dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Frau wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft zu den Hintermännern der Geldabholerin.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild