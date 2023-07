Zu einem Unfall kam es nach Angaben der Polizeiinspektion Ochsenfurt am Sonntag (23. Juli 2023) gegen 19 Uhr. Ein 13-Jähriger fuhr mit einem landwirtschaftlichen Gespann einen Flurweg von einem Feld kommend und wollte nach links in die Nassauer Straße einbiegen.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich eine 44-Jährige und ein 66-Jähriger mit ihren E-Bikes stehend am Straßenrand. Der 13 Jahre alte Lenker des Gespanns, bestehend aus einem Traktor und einem Anhänger, übersah die beiden offensichtlich.

Junger Traktorfahrer (13) fährt nach Unfall mit Fahrrad weiter

Als der Junge aufgrund der Fahrzeugbreite den Grünstreifen eines angrenzenden Feldes überfuhr, versuchten die Radler mit ihren Fahrrädern noch in das Feld auszuweichen. Hierbei wurde das E-Bike der 44-Jährigen vom hinteren Reifen des Anhängers überfahren. Da die 44-Jährige beim Erfassen ihres E-Bikes die Hände noch am Lenker hielt, erlitt sie eine Zerrung am linken Arm. Außerdem entstand an ihrem E-Bike ein Totalschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der 13-Jährige mit seinem Fahrzeuggespann ermittelt werden. Gegen ihn und den Fahrzeughalter des landwirtschaftlichen Gespanns wurden jeweils Strafverfahren eingeleitet. Weitere Ermittlungen werden noch durchgeführt.