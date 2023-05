Seit über 30 Jahren holt das Africa Festival Würzburg hunderte afrikanische Künstler an den Main. Es macht damit sowohl die Musik als auch die Kultur des Kontinents in Deutschland bekannter, der bei manchem als "Kontinent der Krisen" verschrien ist.

International bekannte Musiker und Tänzer werden am Pfingstwochenende (26. bis 29. Mai 2023) wieder auftreten. Die Veranstaltung ist eines der größten Festivals für afrikanische Musik und Kultur in Europa und wird zum 34. Mal ausgerichtet. Vor der Pandemie tummelten sich bis zu 100.000 Menschen an den vier Festivaltagen auf dem Gelände am Main, im vergangenen Jahr waren es keine 30.000, auch weil das Festival kleiner ausfiel.

Africa Festival Würzburg: Diese Sängerinnen sich unter anderem dabei - auch Mode und Tanz im Programm

Der Veranstalter kündigt heuer unter anderem die Jazzsängerin Thabilé an, die in einem Township, einem Armenviertel Südafrikas, aufwuchs und heute nahe Stuttgart wohnt. Auftreten soll auch Elida Almeida von den Kapverden, die zu einer der besten Stimmen ihres Landes zählt.

Neben der Musik werden heuer wieder zahlreiche Projekte rund um Afrika präsentiert. So soll es eine Modenschau mit den Kreationen von Madame Rama geben, die auf benachteiligte Schneiderinnen, Näherinnen und Stofffärberinnen aufmerksam machen will. Beim Kinderprogramm will der Autor und Musiker Ibrahima Ndiaye aus dem Senegal das junge Publikum mit einer Mischung aus traditioneller Erzählkunst, Pantomime, Perkussion, Tanz und Gesang begeistern.

