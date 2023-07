Weinparade in Würzburg 2023 - Infos zum Weinfest

Die Weinparade in Würzburg besitzt eine lange Tradition. 2002 wurde sie vom Würzburger Festwirte e. V. ins Leben gerufen und findet seither jährlich auf dem unteren Markt statt. Das war nicht immer so. Vor 2008 fand das Fest auf dem Paradeplatz hinter dem Dom statt. Die Idee hinter der Veranstaltung ist es, Qualitätsweine sowie Eiswein sowohl als klassischen Schoppen als auch als Probiergröße (0,1) auszuschenken. Als Begleitung wartet außerdem ein abwechslungsreiches Speisenangebot.

Weinparade Würzburg 2023 - Programm & Öffnungszeiten

Die Weinparade in Würzburg findet vom 24. August bis zum 03. September 2023 auf dem unteren Marktplatz statt. Am 24. August öffnet sie ab 17 Uhr für Besucher*innen und bietet einen täglichen Ausschank von 11 bis 23 Uhr. Freitags und samstags werden bis 23.30 Uhr Weine ausgeschenkt. Am Sonntag, dem 3. September, schließt die Weinparade 2023 um 22 Uhr.

Neben über 100 Weinen und kulinarischen Gaumenfreuden gibt es auch ein abwechslungsreiches Programm auf der Weinparade 2023 in Würzburg. Diese Events solltest du nicht verpassen:

Täglich ab 11 Uhr: Mittagstisch

Montag, 28.8.: Rosen-Montag (Rosé und Rotling sind im Angebot, alle Damen erhalten eine Rose und die Kleiderordnung sieht Rosa, Pink oder Lachs vor.)

Dienstag, 29.8.: Prinzessinnentag (Die Delegation der fränkischen Weinprinzessinnen ist zu Besuch auf der Weinparade.)

Dienstag, 29.8.: Medien-Stammtisch (Beim Weinparaden-Stammtisch diskutieren Vertreter*innen aus Wirtschaft, Politik und Presse Themen rund um die Würzburger Wein-, Gastronomie- und Festkultur.)

Mittwoch, 30.8.: Singleparty (Hier kannst du deinen Traummann oder deine Traumfrau finden. Die Weinparade unterstützt dich mit attraktiven Singlepreisen.)

Donnerstag, 31.8.: After-Work-Parade (Hier kannst du in ungezwungener Atmosphäre Networking auf der Weinparade betreiben.)

Das sind die Wirte der Weinparade 2023 in Würzburg

Die Wirte der Weinparade sind schon seit vielen Jahren mit dabei. Sie sich echte fränkische Originale und bieten den Besucher*innen qualitativ hochwertige Speisen. Das Angebot reicht vom fränkischen Klassiker bis zu ausgefallenen, kulinarischen Gaumenfreuden. Außerdem kooperiert jeder der Wirte mit ein bis zwei namhaften Weingütern der Region. Dementsprechend breit ist auch das Angebot.

Diese Wirte und Weine findest du auf der Weinparade 2023 in Würzburg:

Metzgerei Schömig Gasthaus Zum Hirschen Weine: Reiss, Winzerv. Heidingsfeld +49 (0)931 – 27 19 37 kontakt@schoemig-lengfeld.de www.schoemig-lengfeld.de

Würzburger Ratskeller Weine: Fesel, Hofkeller +49 (0) 151 – 55 25 59 40 info@ratskeller-wuerzburg.de www.ratskeller-wuerzburg.de

Greifensteiner Hof Weine: Bürgerspital Tel: +49 (0) 931 – 35 17 0 info@greifensteiner-hof.de www.greifensteiner-hof.de Mitglied im Verband Deutscher Festwirte

Juliusspital Weinstuben +49 (0) 931 – 54 08 0 info@weinstuben-juliusspital.de www.weinstuben-juliusspital.de

info@weinstuben-juliusspital.de www.weinstuben-juliusspital.de Christian’s Restaurant "Wuertzburg" Hotel Strauss Weine: Fesel, Hofkeller Tel: +49 (0) 931 – 30570 info@christians-wuerzburg.de www.christians-wuerzburg.de

Einen Tisch auf der Weinparade kannst du ganz unkompliziert direkt bei einem der Wirte reservieren.

Parken und Anfahrt

Wie in den letzten Jahren auch findet die Weinparade 2023 auf dem unteren Marktplatz in Würzburg statt. Wenn du am Bahnhof in Würzburg ankommst, kannst du entweder in etwa 15 Minuten zum unteren Markt laufen oder mit einer Straßenbahn fahren. Die Straßenbahnlinien 1, 3 und 5 bedienen die Weinparade vom Bahnhof aus. Am besten steigst du an der Haltestelle "Dom" aus. Von hier ist es ein Katzensprung zum unteren Markt.

Wenn du mit dem Auto anreist, kannst du in der Marktgarage parken, welche sich direkt unter dem Marktplatz befindet. Die Einfahrt befindet sich in der Karmelitenstraße. Alternativ gibt es in der Innenstadt auch weitere öffentliche Parkhäuser und Parkplätze.

Auf der Weinparade steht außerdem kostenloses WiFi zur Verfügung. Im WüFi der WVV kannst du deine schönsten Bilder vom Event mit deinen Freunden und deiner Familie teilen, ohne dein Datenvolumen zu belasten.