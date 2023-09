Das Programm des StraMu 2023 in Würzburg

Für das Wochenende vom 8. September bis zum 10. September verwandelt sich die Fußgängerzone von Würzburg wie jedes Jahr in eine große Bühne: Das Straßenmusikfestival (StraMu) lockt jährlich Hunderte Künstler*innen aus aller Welt sowie bis zu 100.000 Besucher*innen an. Informiere dich hier über das Programm, die Künstler*innen und alle weiteren, relevanten Dinge vor deinem StraMu-Besuch.

StraMu 2023 in Würzburg: Dieses Programm wartet auf dich

Das Programm des StraMu 2023 in Würzburg ist wie immer bunt und vielfältig. Es wird Musik, Tanz und andere Kunst aus den verschiedensten Genres und Bereichen angeboten. Dieses Jahr ist darüber hinaus ein ganz besonderes Jahr: Bereits zum 20. Mal findet das Straßenmusikfestival in Würzburg statt! Zur Feier des Jubiläums wurde von den Veranstaltern ein ganz besonderes Programm sowie ein exklusives StraMu-Shirt entwickelt.

Das genaue Programm ist sehr umfangreich, da das Festival von Freitag bis Sonntag den ganzen Tag über läuft und viele verschiedene Bühnen umfasst. Im Programmheft des StraMu findest du detaillierte Informationen zu den einzelnen Auftritten und Künstler*innen.

Neben einem bunten Programm aus Tanz, Musik und weiteren künstlerischen Darstellungen bietet das StraMu noch weitere Attraktionen an:

Wer zwischendurch mal die Füße ausruhen möchte, wird am Unteren Markt und im Rathaus Innenhof im Distelhäuser Biergarten fündig. Hier dürfen sogar mitgebrachte Speisen verzehrt werden.

Am sogenannten Freiufer haben Künstler*innen die Möglichkeit, spontan aufzutreten. Du findest es am Mainufer und kannst dich hier unvoreingenommen vom Programm überraschen lassen.

Am Oberen Markt befindet sich wie gewohnt die Infobude. Hier bekommst du das StraMu-Festivalbändchen, Festivalshirts, gedruckte Programmhefte, CDs der Künstler*innen und Infos zum Förderverein StraMu e. V.

Auch für Kinder wird einiges geboten. Viele der Künstler*innen treten speziell mit einem Kinderprogramm auf. Genaue Informationen lassen sich im Programmheft finden.

Verschiedene weitere Gastronomie wartet in der Innenstadt verteilt auf dich. Im Lageplan findest du alle Standorte eingezeichnet.

Informationen zu den Bühnen und den Künstler*innen des StraMu 2023 Würzburg

Das Straßenmusikfestival 2023 in Würzburg bietet Vorstellungen auf insgesamt 18 Schauplätzen. Das Freiufer kommt hierzu noch dazu. Auf den Schauplätzen treten die internationalen Künstler*innen auf und lassen Besucher*innen an ungewöhnlichen Klängen, modernen Performances und lustigen Darbietungen teil haben. Das Programm setzt dich aus einem bunten Mix aus Musik, Jonglage, Feuershows, Kinderunterhaltung, Tanz und Artistik zusammen.

Die Künstler*innen treten auf keinen abgetrennten Bühnen auf, sondern direkt auf der Straße. Daher kommt auch der Name des StraMu. So wird ein einfacher und barrierefreier Zugang zu Kultur für alle ermöglicht und die Innenstadt belebt. Alle Künster*innen findest du in der Künstlerübersicht.

Ein ganz besonderer Schauplatz der StraMu 2023 in Würzburg ist die Behr Halle (auch Efeuhof genannt). Dabei handelt es sich um einen überdachten Innenhof, in dem Konzerte stattfinden, die ganz besonders auf Ruhe und Zuhören angewiesen sind. Deshalb ist der Innenhof bestuhlt und lädt Besucher*innen zum Verweilen und zum Lauschen der sanften Klänge ein. Die Konzerte in der Behr Halle dauern jeweils 45 Minuten. Ein Einlass ist auch während eines laufenden Konzertes möglich – dabei aber bitte leise sein, um die Künstler*innen nicht zu stören.

Infos zur Anfahrt, Eintritt, Öffnungszeiten und Sonstigem rund um das StraMu 2023 Würzburg

Das StraMu 2023 in Würzburg ist wie jedes Jahr kostenfrei. Wenn du das Festival finanziell unterstützen möchtest, kannst du zum Beispiel dein Pfand spenden, ein Festival-Bändchen oder -Shirt kaufen oder Mitglied im Förderverein werden. Informationen dazu bekommst du in der Infobude am Oberen Markt. Die Öffnungszeiten des Festivals sind:

Freitag, 08. September, 15 - 22 Uhr

Samstag, 9. September, 12 - 22 Uhr

Sonntag, 10. September, 12 - 22 Uhr

Sonntag 20 - 21.30 Uhr Vergabe des Förderpreises ZASTERKLANG im Rathaushof

Freiufer: Samstag und Sonntag 12 - 22 Uhr

Grundsätzlich handelt es sich beim Straßenmusikfestival um ein klassisches Hutfestival. Ganz nach dem Motto: "Gefällt’s dir gut, wirf was in‘ Hut!" erhalten die Künstler*innen des StraMu keine Gagen, sondern freuen sich stattdessen über kleine Spenden, die direkt in die vor den Schauplätzen aufgestellten Hüte gelegt werden können. Auch ein Kauf einer CD unterstützt die Künstler*innen finanziell.

Die Anreise zum StraMu ist sehr einfach, da das Festival mitten in der Fußgängerzone der Würzburger Innenstadt stattfindet. Am besten kommst du zu den einzelnen Auftritten zu Fuß, mit dem Rad, der Straßenbahn oder dem Bus. Reist du mit dem Auto nach Würzburg an, kannst du zum Beispiel in einem der Parkhäuser der Stadt oder auf dem Parkplatz Talavera parken. Der Parkplatz Talavera ist kostenfrei.

