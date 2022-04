Wertheim vor 26 Minuten

Unfall

A3: Pferd stürzt aus Anhänger - Tier läuft in Panik auf Autobahn umher

Auf der A3 in Richtung Nürnberg ist am Donnerstag (14.04.2022) ein Pferd aus einem Pferdeanhänger auf die Fahrbahn gestürzt. Das Tier geriet daraufhin in Panik und lief auf der Fahrbahn umher.