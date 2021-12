Auf der A3 an der Ansschlusstelle Helmsstadt beim Autobahndreieck Würzburg West hat sich am Dienstagabend (7. Dezember 2021) ein Unfall ereignet.

Das Polizeipräsidium Unterfranken gibt in einer ersten Meldung um 18.30 Uhr bekannt, dass die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt ist. Mehrere Fahrzeuge sind an dem Unfall beteiligt. Bisher gibt es eine verletzte Person.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.