Am frühen Freitagmorgen (24. Dezember 2021) ist bei der Polizeiinspektion Weißenburg in Bayern ein Anruf gegen 4 Uhr eingegangen, dass sich eine lautstark herumgrölende Person im Bereich der Berliner Straße aufhalten würde. Als die Beamten dort ankamen, trafen sie einen 30-Jährigen, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, an. Beim

Erblicken des Streifenwagens entkleidete dieser seinen Oberkörper und rannte unmittelbar auf das Polizeiauto zu und stieg unvermittelt über die Motorhaube auf das Dach des Streifenwagens. Nach mehrmaliger Aufforderung, das Autodach zu verlassen, sprang er herunter und griff die Beamten an. Der Angriff konnte nur durch den Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray abgewehrt werden, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Polizei heißt.

Mit einer zweiten Streife war der Angreifer schnell überwältigt, zu Boden gebracht und gefesselt. Beim Angriff wurden zwei Beamte leicht verletzt, ein Dritter musste wegen Verdacht auf Kapselriss am Daumen, seinen Dienst abbrechen. Der Angreifer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, die in den Krankenhäusern in Weißenburg und Fürth neben einer angeordneten Blutentnahme, versorgt wurden.

Nach den ambulanten Untersuchungen wurde der Täter auf ärztliches Anraten in eine Fachklinik eingewiesen. Am Dienstfahrzeug entstand durch die verursachten Dellen ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 4000 Euro.

