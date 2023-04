Weißenburger Hilfsverein berichtet von Beschuss in der Ukraine

berichtet von Zwei Fahrer und ein Soldat angezielt - ein Mann tödlich verletzt

und angezielt - ein "Unsere Hilfe wird dringend benötigt" : Transporter fährt bald darauf wieder

: fährt bald darauf wieder Verein bittet um Spenden - so ist Unterstützung möglich

Der Weißenburger Förderverein "Hilfe für die Ukraine" engagiert sich seit 1991 auf verschiedenste Weise für Menschen aus und in der Ukraine. Nach Ausbruch des Krieges 2022 habe die erste Vorsitzende Melitta Heuberger 29 Fahrten mit Hilfsgütern in die bedürftigen Gebiete organisiert. Mitte März brachen zwei Fahrer erneut auf. Ein Bild zeigt sie noch voller Tatendrang, bevor ein hinterhältiger Angriff auf sie geschah.

"Müssen mehrere Scharfschützen gewesen sein" - Fahrer für Weißenburger Verein gelangen in Kugelhagel

Der Verein habe im Laufe der Zeit ein Netzwerk aufgebaut, das die Fahrten zwischen Weißenburg - wo der Transporter beladen wird - und der Ukraine ermögliche. Etwa 110 bis 120 Pakete fasse das in der Ukraine extra angeschaffte Auto. "Der erste Teil wird in Lemberg auf drei Kinderheime und Krankenhäuser aufgeteilt", erklärt Heuberger. Etwa 245 Kilometer weiter östlich liegt Ostrog. Hier sei ein internationaler Verein ansässig, mit dem "Hilfe für die Ukraine" zusammenarbeite.

"Hier werden die weiteren Pakete, die an die Front gehen, umgelagert." Mykola, der Mann einer Bekannten aus Weißenburg, sei dann in Begleitung von Partner Andrii in Richtung Front aufgebrochen. "Es ist 29 Mal gut gegangen und beim 30. Mal hat es nicht geklappt." So nüchtern diese Zusammenfassung klingt - der Anruf von Mykolas Frau Olena am 12. März um 12.19 Uhr habe Heuberger schockiert.

Sie erfuhr, dass die beiden Männer am Treffpunkt an der Frontlinie aus dem Auto ausgestiegen seien und ihnen zur Übergabe ein ukrainischer Soldat entgegengekommen sei. Ohne Deckung seien die drei Männer urplötzlich zur Zielscheibe etlicher Schüsse geworden. "Es müssen mehrere Scharfschützen gewesen sein", fügt sie hinzu.

Über 50 Schüsse auf den Bus in der Ukraine - dennoch begann die nächste Fahrt

Olena habe ihr berichtet, dass ihr Mann Mykola am Gesäß angeschossen und schwer verletzt sei. Der zweite Fahrer Andrii sei ebenfalls schwer verletzt und sofort in die Stadt Dnipro gebracht worden. "Die eine Kugel konnte sofort entfernt werden, die zweite Kugel konnten die Ärzte wegen Komplikationen nicht operieren, dann wurde Andrii ins Krankenhaus nach Ostrog gebracht", fasst sie zusammen.

Der ukrainische Soldat habe den Angriff nicht überlebt. Die Bilder, die Heuberger erhielt, zeugen von großer Zerstörungswut. "Er wurde durchsiebt mit Kugeln". Sie gehe von über 50 Schüssen aus. Getroffen worden sei auch ein von ihr unterschriebenes Dokument, wie das Foto zeigt. "Auch im Motorraum war eine Kugel. Drei Reifen waren total zerfetzt, im Innenraum gab es 'zig Kugeln." Nach der ersten Schockreaktion "mussten wir sofort handeln und vieles organisieren", schildert Heuberger den weiteren Verlauf.

"Der Bus wurde nach Ostrog abgeschleppt." Hier sei er entgegen den Erwartungen wieder fahrtüchtig gemacht worden. Slava, der Bruder von Olena, sollte die nächste Fahrt übernehmen. "Die Angst ist immer da", antwortet sie auf die Frage nach den Gefühlen hierzu und ergänzt: "Unsere Hilfe wird vor Ort dringend benötigt." Etwa 80 bis 100 Kilometer später habe der Transporter allerdings begonnen, zu rauchen. Zurück in der Autowerkstatt "wurde er wieder zerlegt. Ein Splitter war im Öltank", erklärt Heuberger.

Verein will vielfältige Kosten übernehmen - diese Sachspenden sind zudem nützlich

Olena wolle jetzt mit ihrem Bruder in den aktuellen Osterferien ihren kranken Mann in der Ukraine besuchen. Der Weißenburger Verein plane, die Krankenhaus-, Beerdigungs- und Reparaturkosten zu übernehmen. Wer helfen möchte, könne seine Spende an den Förderverein "Hilfe für die Ukraine", Weißenburg, mit der IBAN DE 44 7645 00000 231020181 richten.

Auch Sachspenden würden weiterhin angenommen. "Es werden dringend gebraucht: Schmerzmittel, Schmerzsalben, Erkältungsmittel, Verbandsmaterial, Hygieneartikel. Lebensmittel: Kaffee, Kaba, Tee, Dosenessen, Instant-Suppen, Haferflocken, Salami, Müsliriegeln, Nudeln, Reis, Schokolade", schreibt Melitta Heuberger inFranken.de im Nachgang.

Die Spenden lagere der Verein in der Kegelbahn des Brandenburger Hofs in Weißenburg. Diese sei aber gerade voll. "Zuerst muss der 31. Transporter beladen werden." Ab kommender Woche nehme Betti Städtler (Telefonnummer 09141-974 100) neue Anmeldungen zur Abgabe der Pakete an.