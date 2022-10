Am Montag (24. Oktober) ist es in der Ortschaft Unterwurmbach im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen zu einer Familientragödie gekommen. Ein 52-jähriger Mann erstach nach einem eskalierten Streit seine 78-jährige Mutter. Dabei wurde er jedoch selbst lebensgefährlich verletzt.

Laut Angaben der Polizei lebten Sohn und Mutter gemeinsam in einem Einfamilienhaus in Unterwurmbach. Am frühen Montagabend geriet ein Streit zwischen den beiden außer Kontrolle, sodass sie einander mit Messern attackierten. Beide trugen dabei lebensgefährliche Verletzungen davon, an denen die 78-jährige Frau noch am Tatort erlag.

Streit zwischen Mutter und Sohn endet tödlich - Kripo ermittelt Hintergründe

Der 52-jährige Sohn schaffte es noch, bei den Nachbarn zu klingeln. Diese alarmierten gegen 17 Uhr schließlich die Polizei und die Rettungskräfte. Beamte und Sanitäter konnten bei der Mutter nur noch den Tod feststellen. Der Sohn wurde mit seinen lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Mittlerweile schwebt er aber laut der Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittler hätten bislang aber nicht mit dem Mann über den Vorfall gesprochen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Zunächst müsse dem Mann ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt werden.

Die Ansbacher Mordkommission übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach noch vor Ort die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, teilte die Polizei Mittelfranken mit. In diesem Zusammenhang wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und Zeugenbefragungen durchgeführt. Die Leiche der 78-Jährigen sei am Dienstag obduziert worden, sagte die Polizeisprecherin. Details zu den Ergebnissen wollte sie unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Die Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe des Geschehens dauern an. Hinweise auf den Aufenthalt unbekannter dritter Personen, welche sich zur Tatzeit in dem Wohnhaus befunden haben könnten, ergaben sich bislang nicht.

