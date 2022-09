Die Polizei hat eine tote Frau in einer Asylunterkunft in Mittelfranken gefunden, die vermutlich Opfer einer Gewalttat geworden ist.

Ein 35-jähriger Tatverdächtiger wurde am Sonntag (11. September 2022) festgenommen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zuvor sei der Mann am Nachmittag gegen 15 Uhr auf die Polizeiwache in Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) gekommen und habe angegeben, eine Frau umgebracht zu haben. Die Tat soll sich in einem Appartement einer Gemeinschaftsunterkunft unweit der Polizeidienstelle zugetragen haben.

35-Jähriger kommt zu Polizei und gesteht Tötung von Frau in Treuchtlingen

Die Beamten fanden dort am Sonntag tatsächlich eine tote Frau vor. Wie eine Obduktion am Montag bestätigte, war die Getötete Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Außerdem trafen die Polizisten in dem Anwesen den minderjährigen, im Grundschulalter befindlichen Sohn, des Tatverdächtigen an. Der Junge wurde bis auf Weiteres in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben und wird fortwährend betreut.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Mordkommission der Ansbacher Kriminalpolizei nahm, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach, noch am Tatort die Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens auf. In diesem Zusammenhang erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort.

Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei der 28-jährigen Frau um die Lebensgefährtin des Tatverdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach hat einen Haftantrag gegen 35-Jährigen gestellt. Dieser wird im Laufe des Montags dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Zudem wurde eine Obduktion zur Klärung der Todesursache sowie der Identität der Getöteten angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

ak/dpa