Im Zuge von privaten Renovierungsarbeiten eines Dachbodens am Sonntagnachmittag (05. September 2021) ist es zu einem folgenschweren Unfall in Pleinfeld gekommen, wie die Polizeiinspektion Weißenburg berichtet.

Der 55-jährige Hausherr brach durch eine am Boden liegende Rigipsplatte und stürzte fast drei Meter in das darunter liegende Stockwerk. Er zog sich unter anderem eine Kopfplatzwunde und eine Verletzung am Rücken zu und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden.

Vorschaubild: © Life-Of-Pix/pixabay.com