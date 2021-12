Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Weißenburg in Bayern vom 05.12.2021

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Weißenburg - Am 04.12.2021, gegen 16:30 Uhr lief eine ältere Frau mit ihrem Einkaufstrolley die Gun-zenhausener Straße Stadtauswärts entlang. Eine Pkw-Fahrerin übersah die auf der Straße laufende Frau und erfasste sie mit ihrem Pkw. Dadurch wurde die Fußgängerin zu Boden und der Einkaufstrolley in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Durch den Unfall erlitt die Fußgängerin eine Kopfplatz-wunde und Prellungen und der Trolley wurde verbogen. Die verletzte Frau wurde durch den Rettungs-dienst vorsorglich ins Krankenhaus Weißenburg gebracht. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Gegen die Fahrerin des Pkw wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Geburtstagsfeier lief aus dem Ruder

Weißenburg - In einem Weißenburger Ortsteil fand am 04.12.2021 eine kleine Geburtstagsfeier anläss-lich eines 18ten Geburtstages statt. Im Laufe dieser Feier kamen 2 Pkws besetzt mit 10 ungebetenen und nicht eingeladenen Gästen. Diese betraten das Grundstück ohne Erlaubnis über den Gartenzaun. Es kam zum Streit mit anschließenden Körperverletzungsdelikten. Die Täter flüchteten noch vor Eintref-fen der Polizei. Die Polizeiinspektion Weißenburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Haus-friedensbruch, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weißenburg unter der Telefonnummer 09141/8687-0 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Treuchtlingen vom 05.12.2021

VU mit 3 Verletzten

In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 17jähriger Fahranfänger aus dem westlichen Landkreis die St 2217, von der B 2 kommend, in Richtung Möhren. In einer scharfen Rechtskurve nach Rehlingen verlor er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei widrigen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach dem sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen hatte, kam es neben der Straße auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer, sowie zwei seiner Mitfahrer, wurden durch den Unfall leicht bis mittelschwer verletzt. Eine vierte Mitfah-rerin blieb unverletzt. Die drei Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Am neuwertigen Pkw des 01 entstand ein Totalschaden von ca. 40000.- Euro.

Kollision mit Hundetoilette

Ein 33jähriger Treuchtlinger kollidierte am Samstagmittag, beim Einbiegen in einen Feldweg, auf der Weißenburger Straße in Bieswang, auf Grund Glätte, mit einer dort verbauten Hundetoilette. Hierbei wurde das Außengehäuse der Toilette, sowie der Pkw des Unfallverursachers, in Mitleidenschaft gezogen. Gesamtschaden ca. 600.- Euro

Abflug wegen Schneeglätte

Ein 24jähriger Schwabacher, der die B 2 in Richtung Süden befuhr, verlor auf Grund Schneeglätte kurz nach der Abfahrt Langenaltheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge schlitterte er nach rechts über den Straßen-graben in einen Wildfangzaun. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000.- Euro. Den Fahrer erwartet ein VOwi-Verfahren.

Pressebericht der Polizeiinspektion Treuchtlingen vom 04.12.2021

In Kindergarten eingebrochen

Treuchtlingen - Von Donnerstag, 02.12.2021, auf Freitag, 03.12.202, stiegen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in einen Kindergarten in der Hochgerichtstraße ein. Entwendet wurde nach der ersten Sichtung nichts. Jedoch entstand durch den Aufbruch des Fensters ein Sach-schaden von etwa 1000 Euro. Personen, welche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09142/9644-0 mit der Polizei Treuchtlingen in Verbindung zu setzen.

Klärendes Gespräch

Solnhofen - Am Freitag, 03.12.2021, gegen 20:00 Uhr, sollte es in Solnhofen zu einer Aussprache zweier verstrittener Gruppen kommen. Als der einen Gruppe die Worte ausgingen, flogen die Fäuste. Ein Geschädigter wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Weißenburg vom 04.12.2021

Verkehrsunfall

Weißenburg - Am Freitagnachmittag kam es auf der B2 im Bereich der Römerbrunnenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer ortsansässigen 86-jährigen Frau und einem Lkw-Fahrer. Beim Auffahren auf die Bundesstraße bemerkte die 86-jährige den Lkw zu spät und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde sie ins Bankett gedrückt, glücklicherweise jedoch nur leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme seinen Weg fortsetzen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 17.500€.

Erneut brennende Mülltonne

Weißenburg - Am Freitagabend ging bei der Polizei in Weißenburg die Meldung über eine, durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzte, Mülltonne im Bereich der Seeweihermauer ein. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er auf nebenstehende Mülltonnen übergriff und so Schlimmeres vermeiden. Der Schaden an der Mülltonne beträgt schätzungsweise 100€. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Weißenburg unter der Tel. 09141/8687-0 entgegen.

