Am Samstagnachmittag (28. August 2021) war der Fahrer eines Sportcoupes auf der Staatsstraße 2216 von Treuchtlingen in Richtung Schambach unterwegs. Auf Höhe von bislang unbekannten Zeugen beziehungsweise Geschädigten, die mit ihren Kindern auf einem Weg neben der Straße unterwegs waren, ließ der Fahrer sein hochmotorisiertes Coupe derart hochdrehen, dass es beim Schalten zu massiven Knallgeräuschen kam.

Wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen am Montag (30. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, drehte der Fahrer, vermutlich durch die gestikulierenden Zeugen, nochmals um und ließ sein Coupe erneut auf Höhe der Fußgänger und deren Kindern hochdrehen. Die Fußgänger fühlten sich durch den Autofahrer belästigt und die Kinder waren verängstigt, so die Polizei. Zeugen, beziehungsweise Geschädigte, des auffälligen Verkehrsverhaltens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Treuchtlingen unter der Telefonnummer 09142/9644-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Snap_it/pixabay.com