Aufgrund eines gesundheitlichen Problems kam am Donnerstag (28.04.2022) eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Laut Polizei kam die 37-jährige Fahrerin kurz nach dem Ortsende von St. Veit in Richtung Pleinfeld von der Straße ab.

Sie prallte zunächst mit der linken Seite ihres Fahrzeugs gegen einen Baum, bevor sie anschließend noch einmal frontal an einen weiteren Baum stieß.

Verkehrsunfall bei St. Veit: Fahrerin erleidet gesundheitliche Probleme während der Fahrt

Ersthelfer fanden sie bewusstlos in ihrem Auto vor. Die 37-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leichtverletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus in Gunzenhausen eingeliefert.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro.

Vorschaubild: © Golda / pixabay.com