Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen ist stark angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag (21. Oktober 2021) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 187,1. Wie das Landratsamt mitteilte, geht der höhe Wert auch auf ein größeres Ausbruchsgeschehen in der Region zurück.

Neben vereinzelt auftretenden Corona-Fällen im ganzen Landkreis ist vor allem die Pflegeeinrichtung Diakoneo Wohnen in Polsingen stark betroffen. In verschiedenen Wohngruppen der Einrichtung für Menschen mit Behinderung sind sowohl Mitarbeitende als auch mehrere Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Die Mehrheit der Infizierten sei bereits vollständig gegen Covid-19 geimpft gewesen. Solche sogenannten Impfdurchbrüche treten insbesondere bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem häufiger auf.

Corona-Ausbruch im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen: Mehrere Menschen in Pflegeeinrichtung positiv getestet

Schwere Verläufe seien dem Gesundheitsamt bislang nicht bekannt. Es wurde ein Besuchs- und Aufnahmestopp verhängt und alle Bewohner und Mitarbeitenden einer Reihentestung unterzogen. Die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen vorliegen.

Laut Landratsamt werden auch an den beiden Standorten des Klinikums Altmühlfranken in Weißenburg und Gunzenhausen wieder mehr Menschen, die Corona-positiv sind, behandelt. An beiden Kliniken werden derzeit sieben Covid-19-Patienten behandelt, davon sind fünf ungeimpft.

Im Impfzentrum in Weißenburg sowie bei den niedergelassenen Arztpraxen im Landkreis besteht weiter die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Rund 61 Prozent der Bevölkerung in der Region ist bereits vollständig geimpft.