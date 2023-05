In Weißenburg kam es am Dienstag (9. Mai 2023) gegen 15.30 Uhr zu einer "Unfallflucht der anderen Art", wie die Polizei mitteilt. Wenn überhaupt, flüchtet in der Regel flüchtet der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, aber in diesem Fall war es laut Polizei genau andersherum.

Am Ende der Ausfahrt Weißenburg-Nord von der Bundesstraße 2 kam es zu einem kleinen Auffahrunfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 1000 Euro. Die beiden beteiligten Frauen stiegen aus und begutachteten die Schäden. Sie vereinbarten ein Treffen auf dem in Sichtweite gelegenen Parkplatz zum Austausch der Kontaktdaten.

Ungewöhnliche Unfallflucht in Weißenburg - Autofahrerin fährt an Unfallverursacherin vorbei

Als die 46-jährige Unfallverursacherin am besagten Parkplatz anhielt, konnte sie die geschädigte, etwa 50-jährige Frau mit ihrem Auto nur noch am Parkplatz vorbeifahren sehen.

Die Polizei sucht nun nach der Geschädigten: Sollte jemand den ungewöhnlichen Vorfall beobachtet haben, wird er oder sie gebeten, sich mit der Polizei in Weißenburg unter der Telefonnummer 09141/8687-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild