Rund 150 Kilometer ist eine etwa drei Monate alte Katze im Motorraum eines Autos von Ellingen nach Landshut gefahren.

Passanten wurden am Samstagnachmittag (26. August 2023) auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Ludwig-Erhard-Straße gegen 11.50 Uhr auf das Tier aufmerksam. Da das schwarz-rot-weiße Kätzchen hinter dem Kühlergrill feststeckte, alarmierten die Passanten die Freiwillige Feuerwehr Landshut. Diese montierte den Unterbodenschutz des Autos ab und konnte so die Katze vorsichtig über die Fahrzeugunterseite aus dem Wagen befreien.

Katze reist 150 Kilometer durch Bayern - Feuerwehr Landshut befreit Tier aus Motorraum

"Das Tier hat die Strapazen zumindest augenscheinlich ohne größere Blessuren überstanden und wurde zur weiteren Versorgung und Betreuung ins örtliche Tierheim gebracht", heißt es in einem Facebook-Post der Feuerwehr.

Gechippt oder tätowiert ist das junge Kätzchen nicht. Deshalb kann auch nicht zurückverfolgt werden, wer die Besitzer sind. Das Tier wurde deshalb zunächst in einem Tierheim in Landshut untergebracht. Parallel wurde über alle möglichen Kanäle versucht, die Besitzer ausfindig zu machen. Offenbar mit Erfolg: Denn unter dem Facebook-Post der Feuerwehr meldete sich am Dienstag (29. August 2023) eine Frau. Diese gab an, die Besitzerin zu sein. "Unsere Katze, Mint ( PSG Ellingen)!! Danke, dass ihr sie gerettet habt! Wir haben sie seit Freitagabend gesucht!", heißt es in dem Kommentar der Frau.

Sollte es sich dabei jedoch um einen Irrtum handeln und die Besitzer nicht ausfindig gemacht werden, wird eine Familie des Löschzugs Münchnerau die Katze aufnehmen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach etwa 30 Minuten beendet.

Feuerwehr befreit Katze aus Auto - mögliche Besitzerin meldet sich über Facebook

Hierzulande sind Katzen noch vor Hunden die beliebtesten Haustiere. Nach Angaben des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe lebten im Jahr 2022 15,2 Millionen Katzen in 24 Prozent der deutschen Haushalte.