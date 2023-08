Tödlicher Unfall im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen: Am Montag (21. August 2023) fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Auto die Dorfstraße in Büttelbronn (Gemeinde Langenaltheim) entlang. Dabei prallte er ungebremst gegen eine Gartenmauer. Durch den Aufprall wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den alarmierten Feuerwehren aus Langenaltheim, Büttelbronn und Solnhofen befreit werden.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen war ein gesundheitliches Problem Ursache für den Unfall, welches während der Fahrt eintrat. Die Feuerwehr übernahm die psychosoziale Notfallversorgung von Angehörigen und Einsatzkräften, wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen meldet.

Vorschaubild: © Stephan Jansen (dpa, Symbolbild)