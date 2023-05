Am Donnerstagmorgen (25.05.2023) ereignete sich auf der Bundesstraße 13 im Bereich Muhr am See (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein schwerer Verkehrsunfall bei dem sich Beteiligte von der Unfallstelle entfernten. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 05:45 Uhr befuhr der Fahrer eines Seat die B 13 in Fahrtrichtung Gunzenhausen. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam dieser auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer lenkte gegen, kam abermals auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer entgegenkommenden Seatfahrerin zusammen. Das Fahrzeug schleuderte und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Ein vorbeikommender Zeuge bemerkte daraufhin die um Hilfe rufende Frau und eilte zu ihr. Dort befand sich bereits ein weiterer Helfer, sodass sich der Zeuge zu dem unmittelbar in der Nähe stehenden Seat (Unfallverursacherfahrzeug) begab. Hier beobachtete er zwei Personen, die in den angrenzenden Wald flüchteten. Der Zeuge verfolgte die Personen und hielt sie bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Gunzenhausen fest.

Es handelte sich um einen 23-jährigen Mann und eine 16-jährige Jugendliche. Im Rahmen der ersten Befragungen am Unfallort ergab sich der Verdacht auf eine dritte flüchtige Person. Auf Grund dessen zogen die Beamten einen Diensthundeführer und einen Polizeihubschrauber zu Fahndungszwecken hinzu.

Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige und die 16-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu.

Erste Ermittlungen am Unfallort ergaben zudem, dass das unfallverursachende Fahrzeug im Vorfeld aus einer Werkstatt in Ansbach entwendet worden war.

Beamte der Polizeiinspektion Gunzenhausen nahmen den Unfall auf. Sie wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren Neuenmuhr und Altenmuhr unterstützt. Der genaue Hergang des Unfallgeschehens und die Feststellung der Fahrereigenschaft sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Diebstahl des Pkw wird durch die Kriminalpolizei in Ansbach bearbeitet.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 13 voll gesperrt.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell