Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ist es am Freitag, 4. August 2023, in Gunzenhausen gekommen. Das teilt die Polizei Gunzenhausen am Sonntag (6. August 2023) mit. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 11 Uhr am sogenannten Scharfen Eck - der Kreuzung von Sonnenstraße und Hensoltstraße.

Der Unfallverursacher, ein 32-jähriger aus Gunzenhausen, fuhr trotz des für ihn geltendes „Stoppschilds“ mit seinem Auto in die dortige Kreuzung ein und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 57-jährigen Mannes aus dem Landkreis Neu-Ulm zusammen. Der Unfallverursacher, der Unfallgegner und ein 14-jähriges Mädchen (Mitfahrerin) wurden dabei verletzt. Diese kamen zur weiteren Behandlung, mit dem Sanitätswagen, in das Klinikum Gunzenhausen. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro.

