Von einem "rabiaten Autogegner" berichtet die Polizeiinspektion Gunzenhausen. Nach einem handgreiflichen Streit wird nun ein Unbekannter in Zimmermännerkleidung gesucht.

Am Dienstagnachmittag (22. August 2023) gegen 17.30 Uhr bildete sich an der Zufahrt der Badehalbinsel in Absberg eine Kolonne an Autos. Ein "unbekannter Mann in Zimmermannskluft" ging laut Polizeiangaben die Kolonne ab und forderte die Fahrer auf, die Motoren ihrer Fahrzeuge beim Warten abzustellen.

Handgreiflichkeiten zwischen Unbekanntem "Autogegner" und Autofahrer

Anscheinend um nicht angesprochen zu werden, verriegelte einer der Autofahrer seine Tür. Daraufhin umrundete der Unbekannte das Auto und öffnete die Beifahrertür. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann den Zündschlüssel entfernen wollte.

Zwischen ihm und dem Fahrer entbrannte daraufhin eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei erlitt der Autofahrer eine Schürfwunde, sowie eine Beule am Hinterkopf. Außerdem wurde die Brille des Mannes beschädigt. Der Angreifer entfernte sich anschließend zu Fuß vom Tatort. Er wird wie folgt beschrieben:

circa 45 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß und 90 Kilogramm schwer

Bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einem schwarzen Hut, außerdem hatte er ein rotes Hemd in der Hand

Die Polizeiinspektion Gunzenhausen bittet um Hinweise unter Telefon 09831/6788-0.

