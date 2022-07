Die während der Badesaison regelmäßig stattfindenden Kontrollen der Wasserqualität an den Badestellen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ergaben für den Altmühlsee und Teile des Kleinen Brombachsees ein vermehrtes Blaualgenvorkommen. Das berichtet das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen.

Das Gesundheitsamt am Landratsamt spricht daher "zum Schutz der Bevölkerung" ein Badeverbot für die Badestellen Schlungenhof und Wald am Altmühlsee aus. An der Badestelle Muhr am Altmühlsee sowie am Kleinen Brombachsee (Strände Badehalbinsel, Langlau und Seespitz) liegt zudem eine Badewarnung aufgrund hohen Blaualgenvorkommens vor. Am Großen Brombachsee sei momentan keine Blaualgenentwicklung messbar. An allen Seen werde die Situation "engmaschig kontrolliert", heißt es.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen möglich - Blaualgen in Altmühlsee und Kleinem Brombachsee

Wie das Landratsamt erklärt, seien Cyanobakterien oder auch Blaualgen ein- oder mehrzellige Bakterien, die wie Pflanzen in der Lage sind, durch Photosynthese Sauerstoff zu erzeugen. Cyanobakterien bildeten sich bei hohem Nährstoffangebot, insbesondere Phosphat und Nitrat. Die Verbindung mit hohen Temperaturen sowie geringer Tiefe, insbesondere des Altmühlsees, führe dann zu einer starken Vermehrung der Cyanobakterien.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen seien aufgrund des derzeit hohen Vorkommens von Cyanobakterien und von diesen produzierten Toxinen nicht auszuschließen. Der Algenteppich, der auf dem See zu liegen scheint, befindet sich nicht nur an der Oberfläche des Gewässers, sondern teilweise zehn bis 20 Zentimeter unter Wasser. Durch diese "Algenblüte", die mit bloßem Auge als grünliche Schlieren im Wasser erkennbar ist, ergebe sich eine massiv eingeschränkte Sichttiefe.

Dies führe zusätzlich zu einem beträchtlichen Sicherheitsrisiko bei der Rettung Ertrinkender, sodass ein Badeverbot aktuell an den Badestellen Schlungenhof und Wald nicht vermeidbar sei.

Kleinkinder und Tiere besonders gefährdet - Kleiner Brombachsee und Altmühlsee befallen

Gemessen würden Werte routinemäßig an offiziellen EU-Badestellen. Eine EU-Badestelle sei eine Badestelle, an der mit einem hohen Menschenaufkommen zu rechnen ist. Eine Übersicht über alle Badestellen im Landkreis gibt es unter www.landkreis-wug.de/badegewaesser/.

Speziell Kleinkindern und Menschen mit geschwächtem Immunsystem rät das Gesundheitsamt vom Baden in Seen mit Blaualgenvorkommen ab. Das Verschlucken des Wassers könne zu Durchfall und Erbrechen führen. Auch Tiere, zum Beispiel Hunde und Schwäne, seien gefährdet und könnten nach dem Trinken an den Folgen der Vergiftung sterben.

Es würden weiterhin mindestens einmal pro Woche Proben genommen. Sobald es zu einer nachweisbaren Verbesserung der Situation kommt, werde das Badeverbot wieder aufgehoben - inFranken.de wird berichten.