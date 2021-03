Ein schwerer Verkehrsunfall, der sich bereits am Montag (01.03.2021) gegen 16 Uhr auf der B466 zwischen Gunzenhausen und Gnotzheim ereignet hatte, endete im Nachhinein tödlich für einen der Beteiligten. Ein bei dem Unfall schwerstverletzter 65-jähriger Fußgänger starb am Samstag im Krankenhaus. Das teilte die Polizei Mittelfranken am Sonntag mit.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Fußgänger, der zuvor ordnungsgemäß auf dem Fuß- und Radweg lief, auf die Fahrbahn. Ein in Richtung Gunzenhausen fahrender Lastwagen konnte eine Vollbremsung einleiten und den Zusammenstoß mit dem 65-jährigen Mann aus Gunzenhausen verhindern.

Fußgänger auf B466 von Linien-Bus erfasst: 65-Jähriger stirbt in Klinik

Der Mann geriet aber nun weiter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem in Richtung Gnotzheim fahrenden Linien-Bus, der trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Direkt im Anschluss fuhr nun ein weiterer Lkw auf den zuerst genannten nun stehenden Lkw hinten auf und geriet nach rechts von der Fahrbahn. Dort kam er mit einem Totalschaden des Zugfahrzeuges zum Stehen. Der Fahrer dieses Lkw wurde mit schweren Verletzungen ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. Durch den Aufprall mit dem Bus erlitt der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstbehandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.

Am Samstag erlag der 65-jährige Fußgänger im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Ansbach die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Der neben der Fahrbahn stehende Unfall-Lkw musste mithilfe eines Spezialfahrzeugs geborgen und abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren aus Unterwurmbach und Gnotzheim leiteten aufgrund der Vollsperrung des Straßenabschnittes bis 19.30 Uhr den Verkehr um. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.