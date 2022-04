Authentisch Campen auf den Grundstücken von Landwirt*innen und Winzer*innen

auf den Grundstücken von Landwirt*innen und Winzer*innen kurzfristig und zum kleinen Preis - mit AlpacaCamping am Osterwochenende verreisen

in den Bergen oder an der Küste - über 2000 Wohnmobilstellplätze an traumhaften Orten zu entdecken

Wer seine Urlaubsunterkunft in Form von Wohnmobil oder Wohnwagen beim Reisen immer dabei hat, der muss sich zumindest keine Gedanken über ein Dach über dem Kopf machen. Und wo steht man legal über Nacht? Die Antwort findest du auf dem Online-Portal AlpacaCamping , wo per Mausklick Stellplätze gefunden und gebucht werden können.

Camping mit Einzigartigkeits-Faktor: So funktioniert AlpacaCamping

Das fränkische Start-up bietet ein Buchungsportal für Stellplätze, die zumeist von Privatpersonen angeboten werden und so Ruhe und Gemütlichkeit im Garten oder auf dem Hof von verschiedensten Gastgeber*innen versprechen. Die sogenannten Erlebnis-Camping-Plätze sind zum Beispiel auf den Weingütern der registrierten Gastgeber*innen gelegen.

Ein Ziel des Start-ups aus dem Ort Mutzenroth im Landkreis Schweinfurt ist es auch, den nachhaltigen Tourismus zu fördern und Camper*innen eine erholsame Auszeit im Grünen bieten zu können, anstelle von Wohnmobil-Meeren auf großen Campingplätzen.

Das Buchungsportal ermöglicht es, mit individuellen Stellplatz-Anforderungen zu filtern und sich mittels einer interaktiven Karte bequem auf die Reise vorzubereiten. Weitere Informationen zum Portal und den Hintergründen gibt es hier.

Ab in die Osterferien: Spontan einen Stellplatz für Wohnmobil oder Wohnwagen finden und die Feiertage im Grünen genießen

Die ersten warmen Tage und das lange Osterwochenende laden förmlich dazu ein, die Couch zu verlassen und sich auf eine kleine Reise zu begeben.

In 13 deutschen Bundesländern und in Österreich können die Stellplätze von Wohnmobil- und Wohnwagen-Reisenden entdeckt und sofort gebucht werden und das zu einem günstigen Preis.

Wen es jetzt zu Ostern noch in die Natur zieht, der ist mit AlpacaCamping an der richtigen Adresse. Ob Entspannung und Ruhe im Bayerischen Wald oder frische Bergluft in den Österreichischen Alpen - klick dich jetzt durch das Angebot an Stellplätzen und schnall dich an für die Osterferien mit Wohnmobil, Camper oder Wohnwagen!