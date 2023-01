Schweinfurt : Brand verursacht enormen Schaden - "mehrere zehntausend Euro"

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken jetzt mitteilt, war in Schweinfurt am frühen Dienstagmorgen (24. Januar 2023) eine Küche in einem Einfamilienhaus in Brand geraten. Gegen 5.20 Uhr seien demnach Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Walter-Flex-Straße gerufen worden.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen: konkreter Verdacht zur Brandursache

Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei "eine starke Rauchentwicklung zu sehen" gewesen. Nachdem in der Folge festgestellt wurde, dass "die Küche im Bereich des Geschirrspülers in Flammen stand", konnte das Feuer von der Feuerwehr gelöscht werden.

Bei dem Brand sei zudem "ein erheblicher Sachschaden" entstanden. " Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen", wie die Polizei jetzt mitteilte. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Und das, obwohl sich "die Bewohner des Hauses zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zum Teil im Haus befunden haben".

Die genaue Brandursache ist Stand jetzt zwar noch ungeklärt, man habe aber bereits eine konkrete Vermutung. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet alles darauf hin, dass ein technischer Defekt brandursächlich war", heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung der Polizei Unterfranken.