In Bergrheinfeld in der Schweinfurter Straße hat ein Schachspiel unter Bekannten am Freitag (03. September 2021) ein blutiges Ende genommen, wie die Polizeiinspektion Schweinfurt am Samstag (04. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen schlug einer der Spieler seinem Kontrahenten während des Spiels unvermittelt mit einer Bierflasche ins Gesicht. Dadurch wurde der Kontrahent verletzt und erlitt eine Platzwunde am Jochbein. Allerdings verzichtete er auf eine ärztliche Behandlung. Ob der Grund für die Auseinandersetzung im Schachspiel oder aber vielleicht auch in der Alkoholisierung der Beteiligten zu finden ist, bleibt abzuwarten. Gegen der Aggressor wurde zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei.

Vorschaubild: © JESHOOTS-com/ pixabay.com