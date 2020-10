Donnersdorf aktualisiert vor 36 Minuten

Protest

Landwirte protestieren vor Kaufland: Verärgerung über Butterangebot - "Es geht so nicht weiter!"

An die 50 Landwirte aus Unterfranken haben sich bereits in den frühen Morgenstunden am Montag auf den Weg zum Kaufland-Zentrallager nach Donnersdorf gemacht. Ein Butterangebot des Supermarktes sorgt für große Verärgerung.