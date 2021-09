Am Dienstagabend (7. September 2021) kam es bei einem Fußballspiel in Schweinfurt zu einer Auseinandersetzung. Laut Bericht der Schweinfurter Polizei fand das Spiel der U19 auf einem Sportgelände in der Ernst-Paul-Straße statt. Im Verlauf des Spiels muss es dann zu einer Szene gekommen sein, die beide spielenden Verein gegeneinander aufbrachte.

Anfangs konnte der Schiedsrichter den Streit schlichten, kurze Zeit später kam es jedoch zu Beleidigungen und auch Faustschlägen unter einem Teil der Spieler. Die Polizei nahm den Fall auf, jeder Verein stellte dabei allerdings das Geschehen aus seiner Sicht der Dinge dar.

Fußballspiel in Schweinfurt eskaliert

Den ersten Ermittlungen zufolge wurde eine Person bei der Prügelei leicht verletzt. Nun sei es Gegenstand der Ermittlungen, den genauen Hergang der Ereignisse herauszubekommen.

