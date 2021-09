Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montagabend (13. September 2021) und Dienstagmittag (14. September 2021) zwei Traktoren aus verschlossenen Hallen in Gochsheim, Landkreis Schweinfurt, gestohlen. Der Landwirt und Besitzer meldete sich am Dienstag bei der Polizei. Die zwei grünen Fendt-Traktoren im Wert von 195.000 Euro standen in zwei verschlossenen Hallen auf einem Anwesen am Lindershof.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch (15. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, ermittelt nun die Kripo Schweinfurt und bittet Personen, die in dem genannten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.