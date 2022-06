Wegen Asphaltierungsarbeiten kann die Grettstädter Straße im Landkreis Schweinfurt derzeit in bestimmten Bereichen nur einspurig befahren werden. Dass solche Einschränkungen mitunter zu Schwierigkeiten und Problemen im Straßenverkehr führt, ist am Montag (20.06.2022) deutlich geworden.

Wie die Polizei berichtet, befand sich ein Autofahrer im einspurigen Fahrbereich, als ihm ein Wagen entgegenkam. Der Fahrer ignorierte daraufhin einfach die Absperrung und fuhr zwischen zwei Warnbaken durch, mitten in die frisch asphaltierte Strecke. Auf sein Vorgehen angesprochen, entbrannte ein lautstarkes Wortgefecht zwischen dem Autofahrer und einem Bauarbeiter.

Am Ende fuhr der Mann einfach davon und streifte dabei das Bein des Bauarbeiters. Dieser wurde leicht am Unterschenkel verletzt. Laut Angaben der Polizeiinspektion Gerolzhofen beläuft sich der angerichtete Schaden an der Teerfläche auf etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09382 9400 zu melden.

