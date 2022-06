Am Montag (06.06.2022) kam es in Gochsheim (Landkreis Schweinfurt) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. An der Abbiegung Schweinfurter Straße/Industriestraße war die Ampelanlage ausgefallen. Infolgedessen erfolgte die Verkehrsregelung über Vorfahrtszeichen.

Die Fahrerin übersah in ihrem Auto den von links kommenden, eigentlich vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und stieß im Einmündungsbereich mit ihm zusammen, berichtet die Polizei.

Nach Zusammenprall mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

Der Motorradfahrer prallte gegen die vordere rechte Fahrzeugfront, fiel zu Boden und kam wenige Meter von der Unfallstelle entfernt zum Stehen. Hierbei verletzte er sich schwer am Oberkörper. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die erlittenen Verletzungen waren zwar schwer, erwiesen sich aber nicht als lebensbedrohlich.

Laut der Polizeiinspektion Schweinfurt entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 10.000 Euro

Auch interessant: Frontalcrash am Pfingstmontag: Zwei Menschen sterben noch an der Unfallstelle

Vorschaubild: © vbaleha/Adobe Stock (Symbolbild)