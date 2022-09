Eine kleine Tankstelle in einem Gerolzhofener Gewerbegebiet konnte sich am Dienstag vor Kunden kaum retten. Denn schnell hatte sich herumgesprochen, dass es hier Super Plus für nur 1,029 Euro gibt - also um einen ganzen Euro billiger als bei der Konkurrenz. Ganz beabsichtigt war der Preissturz jedoch nicht.

Der Tankwart hatte an dem Tag nämlich einen Fehler gemacht. Bei der manuellen Eingabe des Preises hatte er schlicht die falsche Zahl eingetippt und den Preis purzeln lassen. Das bestätigte Alexander Dorst am Mittwoch gegenüber dem Nachrichtensender des Bayerischen Rundfunks (BR24) - er ist der Betreiber der freien Tankstelle in der Frankenwinheimer Straße.

Super Plus um einen Euro billiger - Tankwart startet "ungewollte Sonderverkaufsaktion"

Tatsächlich blieb der Fehler lange unbemerkt - genauer gesagt, bis der Super-Plus-Tank gegen 21.40 Uhr leer war. Da konnten die Kunden schon geschlagene fünf Stunden lang zum Spartarif volltanken. Wie viel Benzin zum Spottpreis verkauft wurden, ist laut Alexander Dorst unklar. Immerhin fasst das Reservoir der kleinen Tankstelle 3000 Liter.

Am Mittwoch war der Billig-Spuk schließlich vorbei. Da kostete Super Plus auch an der kleinen Tankstelle von Alexander Dorst wieder knapp über zwei Euro. Richtig sauer ist der Tankstellenbetreiber nicht. Und schon gar nicht auf die vielen Kunden, die den Preis am Dienstag ausnutzten. Er verbuche den Tag als "ungewollte Sonderverkaufsaktion", meinte Dorst gegenüber BR24.

