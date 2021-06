Betrunkener randaliert im Kreis Schweinfurt: In der Nacht von Montag auf Dienstag (29.06.2021) wurde der Polizeiinspektion Gerolzhofen mitgeteilt, dass ein betrunkener Mann Autoscheiben einschlage. Die Beamten begannen sofort mit der Suche nach dem Randalierer bis diese ihn schließlich „Am Schießwasen“ zwischen der Kolpingstraße und der Breslauerstraße in Gerolzhofen sitzend in seinem Auto antrafen.

Gleich zu Beginn nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Bei der anschließenden Festnahme bemerkten die Polizisten auch eine geöffnete Bierflasche im Auto. Sofort führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über einer Promille.

Neben der Randale auch noch Trunkenheit am Steuer

Da neben dem Tatbestand der Sachbeschädigung nun auch noch ein Verdacht auf Trunkenheit am Steuer vorlag, nahmen die Beamten den 32-Jährigen für eine Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden umgehend sichergestellt.

Später erfuhr die Polizei, dass der Mann nicht nur die Scheiben an dem parkenden Pkw einschlug, sondern auch an einem Wohnanwesen in der Straße die Eingangstür und mehrere Fensterscheiben beschädigt hatte. Auf welche Höhe sich der angerichtete Sachschaden beläuft, konnte zum derzeitigen Stand noch nicht geklärt werden.