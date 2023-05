Bei einer Routineuntersuchung des Trinkwassers der Stadt Gerolzhofen wurde eine Verunreinigung des Trinkwassers durch Enterokokken in einigen Stadtgebieten festgestellt. Bei Enterokokken handelt es sich um Keime, die im menschlichen Darm beheimatet sind.

Das Gesundheitsamt Schweinfurt und die Stadt Gerolzhofen haben daraufhin umgehend entsprechende Maßnahmen eingeleitet und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger informiert.

Trinkwasser ab sofort abkochen! Diese Straßen in Gerolzhofen sind betroffen

Insbesondere gilt eine Abkochanordnung des Trinkwassers in folgenden Straßen:

Albert-Einstein-Straße

Am Alten Weg

Max-Planck-Straße

An der Mönchstockheimer Straße

Weiße Marter

Schleifweg

Pestalozzistraße

Dreimühlenstraße (westlich der Bahntrasse)

Kleines Krautfeld

Am Silberbach

Zur Wasenmühle

Zur Hörnau

In der Au

Zum Seehaus

Haunachweg

Am Gänstrieb

Langer Wasen

Bilinweg

Frankenwinheimer Straße

Nikolaus-Fey-Straße

Lohmühlenweg

Das heißt: Um Gefahren für die Gesundheit auszuschließen, wird gebeten, das Wasser vorsorglich 10 Minuten lang abzukochen, sofern es zum Trinken, Kochen oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken verwendet wird. Kaffee aus der Kaffeemaschine gilt als abgekocht.

Abkochgebot: Grund für Verunreinigung noch unbekannt

Das Abkochgebot gilt bis auf Widerruf. Jetzt erfolgen weitere Probenahmen und Spülungen in den betroffenen Stadtteilen und Leitungsteilen. Zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität führt die Stadt Gerolzhofen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Schweinfurt umfangreiche Rohrnetzspülungen durch.

Ab kommenden Montag (15. Mai 2023) werden vorsorgliche Desinfektionsmaßnahmen durch Chlorung vorgenommen. Die Konzentration des Chlorgehalts entspricht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Sobald die Trinkwasserqualität wieder hergestellt ist, wird die Bevölkerung informiert.

Ein Labor führt nun die Feintypisierung der Enterokokken durch. Es erfolgen außerdem weitere Probenahmen durch ein Fachlabor. Die Ursache der Verunreinigung des Trinkwassers ist trotz umfangreicher Überprüfungen noch nicht geklärt.

Städtische Trinkwasserversorgung bittet um Mithilfe

Die städtische Trinkwasserversorgung bittet um Mithilfe bzw. Hinweise durch die Bevölkerung: Zisternen und Brunnen dürfen nicht an die Trinkwasserleitungen angeschlossen werden. Vielleicht ist auch „heimliches Wasserzapfen“ aufgefallen.

Hinweise bitte an die Trinkwasserversorgung unter der Telefonnummer 09382/7176 oder an das Stadtbauamt unter der Telefonnummer 09382/607-41. Es wird darauf hingewiesen, dass verstärkt Kontrollen über unerlaubte Anschlüsse an die Wasserleitungen stattfinden.

Bei Fragen können sich Bürgerinnen und Bürger an die Kläranlage Gerolzhofen unter der Telefonnummer 0170/9650716 oder an das Gesundheitsamt Schweinfurt unter der Nummer 09721/55-745 wenden.

