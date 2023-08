In Schweinfurt haben sich am Samstagabend (5. August 2023) zwei Rollerfahrer einer Polizeikontrolle entzogen, indem sie kurzerhand auf ihren Fahrzeugen die Flucht ergriffen. Das teilt die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck mit.

Gegen 21.25 Uhr bemerkte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Schweinfurt im Begegnungsverkehr in der Gunnar-Wester-Straße auf Höhe der Stadtgalerie zwei Kleinkrafträder, an denen keine Versicherungskennzeichen angebracht waren. Die beiden Roller befuhren zu diesem Zeitpunkt die Gunnar-Wester-Straße in Richtung Kreisel zur Hauptbahnhofstraße.

Rollerfahrer flüchten vor Polizei - Sturz auf nasser Straße

Als die Fahrzeugführer der Kleinkrafträder bemerkten, wie der Streifenwagen wendete und ihnen nachfuhr, beschleunigten sie. Einer der beiden fuhr dabei auf den Gehweg und überholte so ein vor ihm fahrendes Auto. Anschließend fuhren die beiden Roller entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr von der Gunnar-Westermann-Straße ein, schildert die Polizei die Flucht.

Die Anhaltesignale des folgenden Funkwagens wurde durch beide Rollerfahrer ignoriert. Auf Höhe des Schäffler-Gebäudes in der Hauptbahnhofstraße bogen sie nach rechts in die Georg-Schäfer-Straße ab. Hierbei stürzte einer der Fahrzeugführer auf der nassen Straße. Der zweite Fahrer setzte seine Fahrt in der Georg-Schäfer-Straße fort.

Die Beamten konnte den gestürzten Kleinkraftradführer vor Ort vorläufig festnehmen. Er blieb trotz des Sturzes unverletzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der beiden Kradfahrer gefährdet worden sind, sich unter der Telefonnummer 09722 9444130 zu melden.

