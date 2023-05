Am Samstag (27. Mai 2023) fuhr ein 41-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen 15.35 Uhr die Würzburger Straße entlang und wollte anschließend in die Straße "Am Oberndorfer Weiher" einbiegen.

Zur gleichen Zeit überquerte ein unbekannter Fußgänger die Fußgängerampel in Richtung Schweinfurt und blieb mittig auf der Fahrbahn stehen. Nachdem der 41-jährige den Fußgänger darauf hingewiesen hatte, dass die Ampel nicht eingeschaltet sei, ging dieser zur Fahrerseite, packte den Autofahrer durch das geöffnete Fenster am Hals und bedrohte diesen.

Anschließend rannte der Unbekannte in Richtung Oberdorf davon. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Vom unbekannten Täter ist folgende Beschreibung bekannt:

Ca. 185 cm groß,

Kurze Haare und Dreitage-Bart

Schwarzes T-Shirt, blaue Jeanshose

