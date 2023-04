Ein unbeteiligter Zeuge hat am Mittwoch (12. April 2023) gegen 11 Uhr einen Vorfall in einem Bus in Schweinfurt in der Luitpoldstraße gemeldet, bei der eine Person eine Gruppe mit einem Messer bedroht haben soll. Das teilt die Polizeiinspektion Schweinfurt mit.

Kurz nach der Mitteilung konnte die besagte Person von einer Streife vorläufig festgenommen werden. Bei dem Mann konnte auch das Messer gefunden und sichergestellt werden.

Schweinfurt: Mann bedroht Gruppe mit Messer

Die Gruppe, die durch den 66-Jährigen bedroht worden war, befand sich jedoch nicht mehr vor Ort. Zur Klärung der genauen Umstände sucht der Sachbearbeiter die Geschädigten oder Zeug*innen, die den Vorfall im Bus der Linie 10 beobachteten.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet unter der Telefonnummer 09721/202-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vorschaubild: © milankubicka/Adobe Stock (Symbolbild)