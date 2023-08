In einer Baustelle hat sich ein 47-Jähriger Fahrer mit seinem Auto überschlagen und ist dabei verletzt worden.

Wie die Polizeiinspektion Schweinfurt berichtete, war der Mann am Montag (21. August 2023) gegen 16.55 Uhr auf der B286 stadteinwärts unterwegs. Aufgrund einer Baustelle wurde die linke Spur der Fahrbahn eingezogen, was der Mann ersten Erkenntnissen zufolge allerdings zu spät bemerkte. In der Folge kam er nach rechts von der Straße ab, überschlug sich im Straßengraben und blieb auf der Fahrerseite liegen. Da sich der 47-Jährige dabei leicht verletzte, musste er in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

Auto überschlägt sich in Schweinfurt - 60.000 Euro Schaden

Die Verkehrsabsicherung wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Schweinfurt durchgeführt. Bei dem Unfall entstand an dem Auto ein Schaden von rund 60.000 Euro.

