Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag (28.07.2023) bei einem Unfall auf der B286 in Poppenhausen gestorben. Der Motorradfahrer fuhr gegen 14.30 Uhr in Richtung Autobahn, als ein abbiegendes Auto den Motorradfahrer übersah. Der 58-Jährige versuchte noch auszuweichen und kollidierte mit einem entgegenkommen Transporter Foto: NEWS5 / Höfig (NEWS5)