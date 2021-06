Auf der Linie S2 kommt es aufgrund einer Fahrzeugstörung in Roth zu Beeinträchtigungen des Zugverkehrs. Das meldet die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen (08. Juni 2021) in einer Pressemitteilung.

Der Streckenabschnitt Roth - Schwabach ist demnach derzeit (06.30 Uhr) nur eingleisig befahrbar. Deshalb ist mit Verspätungen und Teilausfällen zu rechnen, so die DB. Die S-Bahnen der Linie S2 fahren aktuell nur im 40-Minuten-Takt.

Fahrzeugstörung in Roth: Aktuell kommt es zu Zugverspätungen

Die Beeinträchtigungen werden bis voraussichtlich 07:00 Uhr andauern. Weitere Informationen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de.