Roth: Beliebtes Asia-Restaurant "Dai" schließt Ende April

Das Lokal "Dai Sushi Bar und Asian Fusion" in Roth wird schließen. Bis zum letzten Tag am Sonntag (30. April 2023) bietet das Betreiberpärchen Steffi und Szabolcs-Janos Mărcuș noch Abholungen und Lieferungen im Umkreis von zehn Kilometern an - "wir machen bis Ende des Monats weiter". Für die Zeit danach suchen die beiden noch einen Nachfolger, es gebe jedoch schon "Interessenten aus verschiedenen Küchen".

Beliebtes Asia-Restaurant "Dai" in Roth macht zu - "verträgt sich leider nicht so gut"

Die Entscheidung zur Schließung des Restaurants haben die beiden aus "familiären Gründen" gefällt. "Wir haben eine kleine Tochter, das verträgt sich leider nicht so gut", erläutern die beiden gegenüber inFranken.de. Einerseits falle Steffi Mărcuș wegen der Kinderbetreuung für die Arbeit im Restaurant nun weg, andererseits "wollen wir einfach mehr Familienzeit haben", ergänzt ihr Mann. "Wir mussten uns entscheiden: Familie oder Restaurant."

Für die Räumlichkeiten in der Traubengasse 23 in Roth suchen die beiden jetzt nach einem Nachfolger. Bisher hätten sich wenigstens ein paar potenziell Interessierte gemeldet: "Es haben sich Leute aus der deutschen, italienischen, griechischen, vietnamesischen und authentischen türkischen Richtung gemeldet." Trotzdem suchten die beiden noch weiterhin - "für uns wäre es vor allem gut, wenn das so schnell wie möglich klappt", erläutert das Paar.

Der Entschluss gehe ihnen nahe. "Wir gehen mit einem weinenden Auge", sagt Steffi Mărcuș. Doch auch die Gäste zeigen sich betroffen: "Viele sind traurig. Wir hatten zu 80 Prozent Stammkunden, die immer wieder gekommen sind. Bei diesen würden wir uns auch gerne bedanken. Vor allem die Corona-Zeit war schwierig, die haben wir nur durch unsere treuen Gäste überlebt." Das Restaurant für Sushi und asiatische Fusions-Küche gab es jetzt schon seit "knapp vier Jahren". Wer Interesse daran hat, das Restaurant in Roth weiterzuführen, kann sich bei den beiden unter roth@dai-sushi.de melden.