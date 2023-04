GNTM: 52-Jährige aus Georgensmünd nimmt an ProSieben-Show teil

Charlene will "Germany's Next Topmodel" werden

werden Dreifache Mama und Yogalehrerin: das ist das Best-Ager-Model

Charlene C. ist 52 Jahre alt, dreifache Mama, Yogalehrerin, Model, wohnt in Georgensgmünd im Kreis Roth - und kämpft bei der diesjährigen "Germany's Next Topmodel"-Staffel um den Sieg. Als Best-Ager-Model gehört sie zu den Nachrückkandidatinnen und ist deshalb erst in der achten Folge der ProSieben-Show zu sehen.

"Meine verrückte Art äußert sich eher in körperlichen Sachen, dass ich sehr angstfrei bin und zum Beispiel im Urlaub in Portugal einfach mal von der Zehn-Meter-Klippe springe", äußert sich Charlene im ProSieben-Interview. Die Halbamerikanerin rolle gerne ihre Yogamatte am Baggerweiher aus, kaufe sich häufig neuen Lipgloss, liebe es, sich zu stylen und verbringe gerne Zeit mit ihrer Familie.

Mit ihrer Teilnahme bei "Germany’s Next Topmodel" wolle die 52-Jährige ein Zeichen setzen, dass Frauen jeglichen Alters das Potenzial hätten, in der Modelwelt durchzustarten. Beruflich arbeite die Best Agerin bereits als Model im kommerziellen Bereich, erklärt sie gegenüber ProSieben: "Das macht mir sehr viel Spaß, ich drehe viele Werbe-Clips." Neben dem Beruf sei auch ihr Privatleben turbulent: Ihren aktuellen Partner habe sie beispielsweise auf Anraten ihrer jüngsten Tochter über eine Dating-Plattform kennengelernt. Auch Franken-Promi Thomas Gottschalk will jetzt im fortgeschrittenen Alter "steil gehen".

Heute Abend wird Charlene das erste Mal bei "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben zu sehen sein: "Natürlich freue ich mich auf die wahnsinnig außergewöhnlichen Shootings mit tollen Fotografen, auch die vielen anderen Kandidatinnen, die vielen Menschen kennenzulernen, die das auch mit mir erleben dürfen, auf die Locations und auf Heidi natürlich", berichtet die Kandidatin aus Georgensgmünd gegenüber ProSieben.