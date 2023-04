Die sieben besten Bäcker in Roth - laut Google-Bewertungen: Bäckerei Schmidt Bäckerei Moser Backhaus Lederer Schwab Bäckerei Bäckerei Paul Bäckerei Thomas Staudigel

- laut Google-Bewertungen: Alle Infos zu Öffnungszeiten, Anfahrt und Spezialitäten

Roth, die Stadt, in der jährlich der berühmte Triathlon stattfindet, hat auch einiges zu bieten, wenn es um traditionelles Backhandwerk geht. Die vorgestellten Bäckereien genießen bei ihren Kund*innen größtes Vertrauen und wurden bei Google am besten bewertet.

1# Bäckerei Schmidt – aus Natürlichem das Beste backen

Die Bäckerei Schmidt ist in Roth allgegenwärtig und hat Verkaufsstellen in der ganzen Stadt. Der Genießertreffpunkt am Ostring ist weitaus mehr als eine Verkaufsstelle mit angrenzendem Café. Es ist eine große, vielfältige Gastronomie. Hier gibt es neben dem Backwarenverkauf insgesamt 200 Plätze. Bis 17.00 Uhr gibt es Frühstück und ab 11.00 Uhr frische Holzofenpizza. Ab 17.00 können die Gäste à la carte bestellen. Selbst Cocktails werden ab 17.00 Uhr serviert.

In der Bäckerei Schmitt werden traditionell ausschließlich natürliche Zutaten verwendet. So wird beispielsweise bewusst auf Emulgatoren und Zusatzstoffe verzichtet. Mithilfe von Vorteigen, Quellstücken und Roggensauerteig ist es möglich, viele der Brote ohne Hefe zu backen.

Fabian schreibt in seiner Google-Bewertung: "Tolles Konzept, schönes Ambiente, große & preiswerte Auswahl mit reichhaltigen und leckeren Produkten, sehr nette Mitarbeiter – nur zu empfehlen". Neben dem großen gastronomischen Betrieb am Ostring gibt es noch weiter Verkaufsstellen für den täglichen Bedarf an Backwaren.

Genießertreffpunkt Roth

Adresse: Ostring 4, 91154 Roth

Ostring 4, 91154 Roth Telefon: 09171 8575290

09171 8575290 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 6.00 bis 22.00 Uhr, Freitag bis Samstag von 6.00 bis 23.00 Uhr und Sonntag von 7.00 bis 22.00 Uhr

Montag bis Donnerstag von 6.00 bis 22.00 Uhr, Freitag bis Samstag von 6.00 bis 23.00 Uhr und Sonntag von 7.00 bis 22.00 Uhr Webseite: www.schmidtgenuss.de

Gartenstraße

Adresse: Gartenstraße 18, 91154 Roth

Gartenstraße 18, 91154 Roth Telefon: 09171 3328

09171 3328 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 6.00 bis 14.00 Uhr und Sonntag von 7.00 bis 17.00 Uhr

Nürnberger Straße im REWE

Adresse: Nürnberger Str. 41, 91154 Roth

Nürnberger Str. 41, 91154 Roth Telefon: 09171 60599

09171 60599 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7.00 bis 20.00 Uhr

Eichenweg im EDEKA

Adresse: Eichenweg 1, 91154 Roth

Eichenweg 1, 91154 Roth Telefon: 09171 8965054

09171 8965054 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7.00 bis 20.00 Uhr

Äußere Amberger Straße

Adresse: Eichenweg 1, 91154 Roth

Eichenweg 1, 91154 Roth Telefon: 09171 843358

09171 843358 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.00 bis 13.00 Uhr, Samstag von 6.00 bis 11.30 Uhr und Sonntag von 6.00 bis 11.30 Uhr

Eckersmühlener Hauptstraße

Adresse: Eckersmühlener Hauptstraße 16, 91154 Roth

Eckersmühlener Hauptstraße 16, 91154 Roth Telefon: 09171 8254503

09171 8254503 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 6.00 bis 15.00 Uhr und Sonntag von 7.00 bis 17.00 Uhr

2# Bäckerei Moser – der kleine Handwerksbetrieb

Die Bäckerei Moser ist ein eigenständiger Handwerksbetrieb im Herzen Roths. Hier wird viel Wert auf Qualität und Frische gelegt und es gibt ein reichhaltiges Angebot an Broten, Brötchen, Kuchen und Feingebäcken. Jeden Freitag und Samstag gibt es Rohnudeln und Golatschen.

Golatsche, auch Kolatsche genannt, ist ein Kuchen slawischen Ursprungs, der traditionell mit Mohn, Quark oder Pflaumenmus gefüllt ist. Er besteht aus einem süßen Germteig und steht bei der Kundschaft der Bäckerei hoch in Kurs.

Ebenso bleibt sind die Spezial-Brote, die zum Beispiel ganz ohne Weizen auskommen und so für Allergiker*innen geeignet sind. Kristina W. schreibt dazu in ihrer Google-Rezension: "Man schmeckt den Unterschied zu größeren Bäckern und Ketten. Durch meine Weizenallergie ist es nicht immer einfach, aber dieser Bäcker hat viele Alternativen, das kannte ich vorher nicht. Preislich auch top!".

Bäckerei Moser

Adresse: Traubengasse 3, 91154 Roth

Traubengasse 3, 91154 Roth Telefon: 09171 2661

09171 2661 Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 6.00 bis 13.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 6.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 6.00 bis 12.00 Uhr

Montag und Mittwoch von 6.00 bis 13.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 6.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 6.00 bis 12.00 Uhr Webseite: https://www.facebook.com/B%C3%A4ckrei-Moser-131953223560972/?paipv=0&eav=AfZu5vvXJASl25EgR93E1Xt3gzWyldPXHpo5pznRmCBJnATguLF-KR3mFdIjTqFnBMY

3# Backhaus Lederer – Bäckerei mit ökologischem Beitrag

Das Traditionsbackhaus Lederer hat einen Standort in Roth und mehrere in der Umgebung. Es ist das Bestreben des mittelständischen Bäckerbetriebes, dass die produzierte Ware auch verkauft und verzehrt wird. Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, wird lieber "ausreichend als zu viel" gebacken.

Backware, die am Ende eines Tages nicht verkauft werden konnte, spendet der Betrieb an die Rother Tafel. Damit die Kund*innen stets zufrieden sind und es an nichts fehlt, begrüßt die Bäckerei Vorbestellungen. So bleiben keine Wünsche offen und weniger Produkte landen im Müll.

Die Bäckerei verarbeitet größtenteils regionale Produkte und legt großen Wert auf feste Qualitätsstandards. Der Sauerteig für diverse Brotspezialitäten wird in einem dreistufigen Verfahren hergestellt. Die Konditorei produziert wechselnde Kuchen- und Tortenkreationen, so wie individuelle Torten auf Bestellung.

Café Lederer

Adresse: Münchener Str. 61, 91154 Roth

Münchener Str. 61, 91154 Roth Telefon: 09171 8 94 93 47

09171 8 94 93 47 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 5.30 bis 18.00 Uhr, Samstag von 5.30 bis 13.00 Uhr und an Sonn- & Feiertagen von 7.00 bis 17.00 Uhr

Montag bis Freitag von 5.30 bis 18.00 Uhr, Samstag von 5.30 bis 13.00 Uhr und an Sonn- & Feiertagen von 7.00 bis 17.00 Uhr Webseite: www.backhaus-lederer.de

4# Schwab Bäckerei – Wir backen gerne

Die Familienbäckerei Schwab hat drei Standorte und ist in Roth am Nordring zu finden. Andrea Krausser schreibt in ihrer Bewertung der Schwab Bäckerei: "Super freundliche Mitarbeiter, die einem mit einem Lächeln begrüßen. Das Frühstück lässt keine Wünsche offen!"

Neben dem Backwarenverkauf gibt es bei der Bäckerei Schwab auch Frühstück, Kaffee und Kuchen sowie leckere Imbisse. Es gibt Plätze drinnen und draußen und ein kleines Spielgerüst vor dem Geschäft bereitet vor allem der jungen Generation Freude.

Zu besonderen Anlässen können hier ebenfalls Kuchen oder Torten bestellt werden. Diese werden den individuellen Wünschen der Kund*innen angefertigt und dekoriert. Dabei sehen diese Schmuckstücke nicht nur gut aus, sondern schmecken auch hervorragend.

Schwab Bäckerei

Adresse: Nordring 2, 91154 Roth

Nordring 2, 91154 Roth Telefon: 09171 3709

09171 3709 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 5.30 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 7.00 bis 18.00 Uhr

Montag bis Samstag von 5.30 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 7.00 bis 18.00 Uhr Webseite: www.wirbackengerne.de

5# Paul – Bäckerei und Konditorei

Die Bäckerei und Konditorei Paul Gerhard liegt etwa 5 Kilometer außerhalb der Stadt Roth im Nachbarort Büchenbach. Svenné Tastic schreibt in der Google-Bewertung: "Bäckerei mit dem besten doppelt gebackenem Brot, die ich kenne. Alles wird noch traditionell hergestellt. Die Kuchen und Torten schmecken super lecker. Auch die Verkäuferinnen sind sehr freundlich und motiviert. Zu empfehlen sind auch die Granatsplitter!"

Die Bäckerei und Konditorei nimmt gerne Bestellungen entgegen. Für Feiern und besondere Anlässe kannst du hier Brötchenkränze oder auch Torten bestellen.

Die Brote und Brötchen werden von den Kund*innen in den Bewertungen der Familienbäckerei immer wieder gelobt, ebenso die Feingebäcke. Die Mitarbeiterinnen sind sehr zuvorkommend und bieten einen herzlichen Service.

Paul Gerhard

Adresse: Breitenloher Str. 4, 91186 Büchenbach

Breitenloher Str. 4, 91186 Büchenbach Telefon: 09171 892267

09171 892267 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.00 bis 12.30 und von 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 6.00 bis 13.00 Uhr

Montag bis Freitag von 6.00 bis 12.30 und von 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 6.00 bis 13.00 Uhr Webseite: https://gewerbe-in-roth.de/hp45572/Baeckerei-Paul.htm

6# Bäckerei Thomas Staudigel

Ebenfalls etwas außerhalb, auf der anderen Seite des Rothsees in Allersberg, sorgt die Bäckerei Thomas Staudigel für frische Backwaren. Hier gibt es leckeres Gebäck, guten Kaffee und ein Frühstücksangebot.

Heike Wild schreibt in ihrer Google-Rezension: "Sehr nette Verkäuferinnen. Gute Qualität der Backwaren. Und noch humane Preise. Bei schönem Wetter stehen auch ein paar Tische mit Stühlen draußen zur Verfügung. Direkte Lage am Marktplatz. Öffentliche Parkplätze sind direkt oder in ein paar Gehminuten vorhanden. Coffee to go wird auch gerne genutzt."

Die Bäckerei liegt direkt am Marktplatz und damit im Herzen des Ortes. Umgeben von Cafés, Restaurants und anderen Geschäften, eignet sich die Bäckerei hervorragend für einen Zwischenstopp beim Einkaufsbummel auf eine Tasse Kaffee und ein Nusshörnchen.

Bäckerei Thomas Staudigel

Adresse: Marktplatz 19, 90584 Allersberg

Marktplatz 19, 90584 Allersberg Telefon: 09176 234

09176 234 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 6.00 bis 13.00 Uhr

Montag bis Samstag von 6.00 bis 13.00 Uhr Webseite: https://www.facebook.com/people/B%C3%A4ckerei-Konditorei-Caf%C3%A8-Thomas-Staudigel/100055377498977/

7# Der Kalchreuther Bäcker

Nördlich von Roth ein Stück die Rednitz hinauf, in Rednitzhembach, gibt es eine Filiale des Kalchreuther Bäcker. Bei dieser Bäckerei handelt es sich um einen Familienbetrieb, der aus Eckental-Brand bei Nürnberg kommt. Der Kalchreuther Bäcker hat mehrere Filialen im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen und Forchheim.

Brigitte Rathgeber beschreibt bei Google die Filiale des Bäckers in Rednitzhembach wie folgt: "Schnelle freundliche Bedienung, leckere süße Teilchen, sehr gute Brotsorten. Immer wieder gerne." Klaus Hopf gefällt vor allem die "große Auswahl".

Der Bäcker befindet sich in der Rewe-Filiale und hat einige Sitzplätze für den Verzehr vor Ort. Nach dem Einkaufen kannst du hier also noch in Ruhe einen Kaffee trinken und zum Beispiel ein frisches Croissant genießen.

Der Kalchreuther Bäcker M. Wiehgärtner GmbH