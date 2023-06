Am Donnerstag (15.06.2023) in den Mittagsstunden entwendete ein unbekannter Täter Bargeld aus einem Maklerbüro in Roth (Lkr. Roth). Als die Geschädigte ihn festhalten wollte, riss er sich gewaltsam los, wodurch diese leicht verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 12:45 Uhr nutzte der Unbekannte die kurze Abwesenheit der 55-jährigen Geschädigten und entwendete aus dem offenstehenden Büro in der Traubengasse Bargeld. Hierbei überraschte die 55-Jährige den Täter allerdings und versuchte ihn festzuhalten.

Es kam zum Gerangel zwischen den beiden, der unbekannte Täter riss sich los und konnte so in Fluchtrichtung Freibad entkommen, wobei die Geschädigte leicht verletzt wurde.

Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete die Flucht, zum Täter liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, ca. 25 Jahre alt mit südländischem Erscheinungsbild, ca. 175 cm groß, Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem Barcelona-Trikot, schwarzer kurzer Hose und weißen Turnschuhen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen, unter anderem wurde auch eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet, oder anhand der Beschreibung Angaben zum Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell