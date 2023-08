Hilpoltstein vor 48 Minuten

Badeunfall

Mädchen (3) liegt bewusstlos im Schwimmbecken: Badegast entdeckt sie nur durch Zufall

Zurzeit mehren sich die Meldungen von Badeunfällen in Franken, bei denen kleine Kinder in lebensgefährliche Situationen geraten. Nun trieb ein Mädchen in Hilpoltstein in einem Becken und musste gerettet werden.