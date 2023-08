Aschaffenburg: Lebloses Mädchen (3) in Schwimmbad-Becken gefunden - Polizei sucht Badegast

Aschaffenburg vor 28 Minuten

Besucher entdecken Kind

Lebloses Mädchen (3) in fränkischem Schwimmbad-Becken gefunden - Polizei sucht Badegast

Am Freitagabend (18. August 2023) wurde in einem Aschaffenburger Schwimmbad ein lebloses Kind entdeckt. Das dreijährige Mädchen wurde von Besuchern in einem Becken entdeckt.