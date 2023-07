Da die Fahrbahn auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in Fahrtrichtung Nürnberg erneuert werden muss, kommt es aufgrund der Baustelle zu einer Änderung der Verkehrsführung. Das teilte die Niederlassung der Autobahn GmbH des Bundes mit.

Auf einer Länge von 4,4 Kilometern werden auf der Autobahn während der Bauzeit von Montag (31. Juli 2023) bis voraussichtlich Mitte November alle sechs Fahrstreifen beibehalten, wobei der

Verkehr auf der Richtungsfahrbahn München mit drei Fahrstreifen, in Fahrtrichtung Nürnberg mit zwei Spuren geführt wird. Dabei wird eine Spur in Richtung Franken am Baufeld entlanggeführt. Die Bauarbeiten finden jeweils von den tagsüber von Montag bis Samstag statt. Gelegentlich wird aber auch nachts gearbeitet.

Bauarbeiten auf A9 zwischen Hilpoltstein und Greding: Anzahl der Spuren wird beibehalten

Die Erneuerung ist wegen zunehmender Schäden an der alten Fahrbahndecke erforderlich. Auf einer Strecke von circa 4,2 Kilometern wird dabei ein moderner, lärmtechnisch optimierter Gussasphalt eingebaut. Dieser weist außerdem eine höhere Lebensdauer gegenüber der herkömmlichen Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt auf. Im Rahmen der Bauarbeiten werden rund 63.000 Quadratmeter Asphalt abgefräst und circa 32.000 Tonnen Asphaltmischgut eingebaut. Die Kosten der Maßnahme betragen circa 6,5 Millionen Euro.

Die aktuellen Arbeiten sind Teil eines großangelegten Erhaltungsprogramms zur Modernisierung der Fahrbahndecken der A9 zwischen dem Autobahndreieck Nürnberg/Feucht und der Anschlussstelle Lenting.

Vorschaubild: © Jan Woitas/dpa (Symbolfoto)