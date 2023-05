Ein 72-jähriger Fahrer verursachte am Donnerstagnachmittag (11. Mai 2023) gegen 18.50 Uhr mehrere Unfälle durch seine rücksichtslose Fahrweise bei Hilpoltstein auf der A9 Richtung München. Zunächst fuhr laut Verkehrspolizeiinspektion Feucht eine 25-jährige Autofahrerin auf der linken von drei Fahrspuren der A9, während sie mehrere Fahrzeuge überholte.

Als sie im Begriff war, den 72-Jährigen in seinem Kleintransporter zu überholen, wechselte dieser plötzlich auf die linke Spur. Dabei touchierte die gesamte rechte Fahrzeugfront der 25-Jährigen. Da er einfach seine Fahrt fortsetzte, gab die junge Frau ihm Lichthupe. Der 72-Jährige fuhr jedoch unvermittelt weiter.

Mehrere Unfälle bei Hilpoltstein - Rücksichtsloser Fahrer auf A9

Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und fuhr hinter dem 72-Jährigen her. Er konnte im weiteren Verlauf einen zweiten Unfall auf der A9 in der Nähe von Ingolstadt in Folge der rücksichtslosen Fahrweise des Manns beobachten. Bei dem zweiten Unfall wurde der 72-Jährige so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Sachschaden bei beiden Unfällen beläuft sich auf etwa 31.000 Euro. Um Angaben zu weiteren Gefährdungssituationen des weißen Kleintransporters (Mitsubishi L200), mit deutscher Zulassung, bittet die Verkehrspolizei Feucht unter der Telefonnummer 09128/9197-0.

