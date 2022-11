Abenberg aktualisiert vor 26 Minuten

Arbeitsunfall

Tödlicher Unfall bei Kartoffelernte: Mann wird von Traktor erfasst - Kripo ermittelt

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in Beerbach ist ein 68-Jähriger ums Leben gekommen. Er war unter die Räder eines Traktors geraten und starb noch am Unfallort. Die Kripo hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.